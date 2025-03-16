Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 16 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
- БпЛА на сході та заході Кіровоградщини! Курсом на захід в напрямку Вінниччини.
- БпЛА на на сході Харківщини! Курсом на південь в напрямку Донеччини та на захід в напрямку Полтавської області.
- БпЛА в центрі Черкащини. Курсом на північно-західним на Київщину.
- БпЛА на південно-західному напрямку Київщини! Курсом зна столицю. на Вінниччину.
- БпЛА на сході Сумщини! Курсом північно-західним на Чернігівщину.
- БпЛА на півдні Вінниччини! Курсом на захід в напрямку Хмельницької області.
Раніше повідомлялося, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.
Ми раніше інформували, що росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами.
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