Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять цілі

Україну в ніч проти 16 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

БпЛА на сході та заході Кіровоградщини! Курсом на захід в напрямку Вінниччини.

БпЛА на на сході Харківщини! Курсом на південь в напрямку Донеччини та на захід в напрямку Полтавської області.

БпЛА в центрі Черкащини. Курсом на північно-західним на Київщину.

БпЛА на південно-західному напрямку Київщини! Курсом зна столицю. на Вінниччину.

БпЛА на сході Сумщини! Курсом північно-західним на Чернігівщину.

БпЛА на півдні Вінниччини! Курсом на захід в напрямку Хмельницької області.

Раніше повідомлялося, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.

Ми раніше інформували, що росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами.

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