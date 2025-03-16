Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг атакует Украину ударными БПЛА: куда летят цели

Враг атакует Украину ударными БПЛА: куда летят цели

Беспилотники атакуют Украину / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 16 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • БПЛА на востоке и западе Кировоградщины! Курсом на запад в направлении Винницкой области.
  • БПЛА на востоке Харьковщины! Курсом на юг в направлении Донецкой области и на запад в направлении Полтавской области.
  • БпЛА в центре Черкасской области. Курсом на северо-западном Киевской области.
  • БПЛА на юго-западном направлении Киевщины! Курсом известна столица. в Винницкую область.
  • БПЛА на востоке Сумщины! Курсом северо-западным по Черниговщине.
  • БпЛА на юге Винницкой области! Курсом на запад по направлению Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация