Враг атакует Украину ударными БПЛА: куда летят цели

Украину в ночь на 16 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

БПЛА на востоке и западе Кировоградщины! Курсом на запад в направлении Винницкой области.

БПЛА на востоке Харьковщины! Курсом на юг в направлении Донецкой области и на запад в направлении Полтавской области.

БпЛА в центре Черкасской области. Курсом на северо-западном Киевской области.

БПЛА на юго-западном направлении Киевщины! Курсом известна столица. в Винницкую область.

БПЛА на востоке Сумщины! Курсом северо-западным по Черниговщине.

БпЛА на юге Винницкой области! Курсом на запад по направлению Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.

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