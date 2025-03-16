Враг атакует Украину ударными БПЛА: куда летят цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 16 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
- БПЛА на востоке и западе Кировоградщины! Курсом на запад в направлении Винницкой области.
- БПЛА на востоке Харьковщины! Курсом на юг в направлении Донецкой области и на запад в направлении Полтавской области.
- БпЛА в центре Черкасской области. Курсом на северо-западном Киевской области.
- БПЛА на юго-западном направлении Киевщины! Курсом известна столица. в Винницкую область.
- БПЛА на востоке Сумщины! Курсом северо-западным по Черниговщине.
- БпЛА на юге Винницкой области! Курсом на запад по направлению Хмельницкой области.
Ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.
Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.
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