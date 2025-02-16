Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог вночі атакував балістикою Одеську область

Ворог вночі атакував балістикою Одеську область

Ворог атакував Одеську область Іскандерами

Обстріл вівся ракетами Іскандер.

Російські загарбники в ніч проти 16 лютого атакували ракетами типу Іскандер Білгород-Дністровський район Одеської області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

У повідомленні вказується, що ворог запусти ракети орієнтовно о 04:30.

Під час обстрілу загарбники використовували ракети типу Іскандер-М.

Крім того, повідомляється про вибухи в районі Білгород-Дністровського району Одеської області.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників на місто.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 16 лютого Україну атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація