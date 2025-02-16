Ворог вночі атакував балістикою Одеську область

Обстріл вівся ракетами Іскандер.
Російські загарбники в ніч проти 16 лютого атакували ракетами типу Іскандер Білгород-Дністровський район Одеської області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
У повідомленні вказується, що ворог запусти ракети орієнтовно о 04:30.
Під час обстрілу загарбники використовували ракети типу Іскандер-М.
Крім того, повідомляється про вибухи в районі Білгород-Дністровського району Одеської області.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників на місто.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 16 лютого Україну атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
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