Враг ночью атаковал баллистикой Одесскую область

Обстрел велся ракетами Искандер.
Российские захватчики в ночь на 16 февраля атаковали ракетами типа Искандер Белгород-Днестровский район Одесской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В сообщении указывается, что враг запусти ракеты ориентировочно в 04:30.
При обстреле захватчики использовали ракеты типа Искандер-М.
Кроме того, сообщается о взрывах в районе Белгород-Днестровского района Одесской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 февраля в Николаеве прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников на город.
Мы ранее информировали, что в ночь на 16 февраля Украину атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
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