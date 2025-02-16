Враг ночью атаковал баллистикой Одесскую область

Российские захватчики в ночь на 16 февраля атаковали ракетами типа Искандер Белгород-Днестровский район Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что враг запусти ракеты ориентировочно в 04:30.

При обстреле захватчики использовали ракеты типа Искандер-М.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 февраля в Николаеве прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников на город.

Мы ранее информировали, что в ночь на 16 февраля Украину атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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