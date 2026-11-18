ЗСУ

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Колишньому заступнику керівника Броварського ТЦК повідомили про підозру. Під час сварки в приміщенні центру він вистрілив у ногу військовому, а потім намагався приховати злочин і підмінив речовий доказ для поліції.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Повідомляється, що це сталося ще в жовтні 2023 року. Тоді військовий прийшов до ТЦК по довідку про те, що він стоїть на обліку. Натомість працівник центру запропонував йому пройти медкомісію. Чоловік відмовився, бо вже служив у ЗСУ — через це почалася сварка.

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У ДБР додали, що у сварку втрутився заступник керівника ТЦК. Під час конфлікту він витягнув травматичний пістолет «Форт» і вистрілив військовому в праву ногу. Через це поранений отримав травму середньої тяжкості та надовго втратив здоров’я.

«Після стрілянини заступник начальника ТЦК вирішив приховати справжні обставини події. Він залучив підлеглих, які не знали про його наміри, та наказав надати гільзу, відстріляну з іншого пістолета аналогічного типу. Цю гільзу передали слідчому Національної поліції як речовий доказ. Однак експертиза встановила, що вона не була відстріляна зі зброї, яка належала посадовцю», — зазначили в ДБР.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру в перевищенні влади чи службових повноважень під час воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

За це йому загрожує до 12 років в’язниці. Слідство у справі ще триває, його ведуть за сприяння внутрішньої безпеки ЗСУ та під керівництвом Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

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Нагадаємо, у Вінниці двоє працівників ТЦК під час заходів оповіщення зупинили авто, силоміць смикали двері та розпилили спецзасіб хімічної дії. Через це водій і пасажирка отримали опіки очей. Крім того, один із нападників вистрілив у бік потерпілого.

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