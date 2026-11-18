Христина Лисенко

Реклама

В Одесі внаслідок російського удару, сьогодні, 18 листопада загинула кооординаторка та продюсерка «Першого міського» каналу Христина Лисенко.

Про це повідомляє «Перший міський». Одеса».

Реклама

«Під час першої ранкової атаки загинула наша Кріс. Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка, продюсерка Першого міського», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У момент удару вона йшла вулицею до редакції. До офісу телеканалу їй залишалося пройти три квартали.

«Вона завжди приходила першою, вона була нашим стрижнем, навколо якого всі та все трималося. Вона була людиною з міцним характером і великим, добрим, справедливим серцем.

Воювала за кожного, кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів. На роботі на неї чекала врятована під час липневого обстрілу кішка Мавка, якій вона прискіпливо шукала нову родину. Тепер це — на нас…Ми любимо тебе, Кріс», — повідомила команда «Першого міського».

Нагадаємо, внаслідок трьох атак на Одесу 18 листопада загинуло четверо людей, ще девʼять дістали поранення.

Реклама

Удар по Одесі викликав різку реакцію Володимира Зеленського.

Новини партнерів

Новини партнерів