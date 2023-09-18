Як отримати ВНЖ у Словенії?

Словенія увійшла до стадії впевненого зростання свого потенціалу, а тому спостерігається збільшення потоку іноземців, які бажають отримати дозвіл на проживання для розширення власних можливостей. Після оформлення ВНЗ відкривається доступ до безкоштовного навчання у закладах середньої освіти, медичного обслуговування, працевлаштування та інших привілеїв.

На яких підставах видається посвідка на проживання та що для цього необхідно, розглянуто нижче.

Основні варіанти отримання ВНЖ у Словенії Щоб отримати ВНЖ у Словенії, ви можете скористатися одним із наведених нижче варіантів. При цьому враховуйте, що для кожного з них передбачені певні вимоги:

• Організація бізнесу.

• Навчання.

• Возз'єднання сім'ї.

• Особливі умови.

Ознайомтеся з кожним варіантом окремо, щоб знайти оптимальне рішення. Що більше інформації ви отримаєте, то швидше виконайте заявлені умови.

Організація бізнесу

Якщо хочете відкрити компанію в Словенії, то основою для видачі ВНЖ стане працевлаштування у фірмі, що належить вам. При цьому законодавчо передбачено кілька підвидів:

• за розміром інвестиційних вкладень;

• за наявності закінченої освіти у ВНЗ;

• через півроку після офіційного працевлаштування;

• за загальним оборотом компанії за період;

• по блакитній карті.

Також розглядається отримання ВНЖ завдяки працевлаштуванню без попередньої перевірки ринку вакансій чи роботі у своїй фірмі.

Навчання

Варіант є ідеальним для студентів. Також він використовується для осіб, які зараз не націлені відкривати власний бізнес і в перші кілька років планують продовжити базове навчання/освоїти нову спеціальність. Вид на проживання видається дітям та підліткам у віковому діапазоні 6–18 років. В окремих випадках можливе продовження до 26 років. Основні установи для здобуття

знань: середня школа чи гімназія, професійний коледж чи університет. Також розглядається навчання у докторантурі.

Возз'єднання сім'ї

Варіант підходить виключно для родичів, які перебувають у першій лінії. Йдеться про дітей, батьків і чоловіка/дружину. Можливий розгляд документів від колишнього подружжя, пасинків та падчериць. Однак тут потрібна відмінна база доказів та виконання інших додаткових вимог.

Швидке оформлення ВНЗ здійснюється у таких випадках:

• особа – громадянин ЄС/слов'янець;

• видано блакитну картку;

• є ПМП на території Словенії.

В інших ситуаціях необхідно прожити в країні не менше кількох років у довгостроковому статусі, а також мати продовжений мінімум на рік ВНЖ. Винятком стане лише дитина дошкільного віку. Але для його швидкого возз'єднання з сім'єю обидва батьки повинні мати ВНЖ на території Словенії.

Особливі умови

Йдеться про наявність нерухомого майна у Словенії (приватна власність), також потрібні переконливі причини для проживання в країні. Варіант підходить для громадян Євросоюзу, США, Канади та інших країн у складі ОЕСР. Варіант найбільш складний та непередбачуваний, оскільки залежить від рішення референта.

Додаткові варіанти отримання ВНЖ

Крім основних варіантів отримання посвідки на проживання країни передбачені додаткові можливості. Серед них:

• укладення шлюбу;

• працевлаштування за класичною схемою;

• наявність статусу біженця чи особи, яка перебуває під субсидіарним захистом.

В останньому випадку причини мають бути вагомими, не пов'язаними з економічними чи побутовими питаннями. Наприклад, військові дії на території України.