Как получить ВНЖ в Словении?

Словения вошла в стадию уверенного роста своего потенциала, а потому наблюдается увеличение потока иностранцев, желающих получить вид на жительство для расширения собственных возможностей. После оформления ВНЖ открывается доступ к бесплатному обучению в заведениях среднего образования, медицинскому обслуживанию, трудоустройству и другим привилегиям.

На каких основаниях выдается вид на жительство и что для этого необходимо, рассмотрено ниже.

Основные варианты получения ВНЖ в Словении

Чтобы получить ВНЖ в Словении, вы можете воспользоваться одним из приведенных ниже вариантов. При этом учитывайте, что для каждого из них предусмотрены определенные требования:

* Организация бизнеса.

* Обучение.

* Воссоединение семьи.

* Особые условия.

Ознакомьтесь с каждым вариантом отдельно, чтобы найти для себя оптимальное решение. Чем больше информации вы получите, тем быстрее выполните заявленные условия.

Организация бизнеса

Если хотите открыть компанию в Словении, то основанием для выдачи ВНЖ станет трудоустройство в принадлежащей вам фирме. При этом законодательно предусмотрено несколько подвидов:

* по размеру инвестиционных вложений;

* по наличию оконченного образования в ВУЗе;

* спустя полгода после официального трудоустройства;

* по общему обороту компании за период;

* по голубой карте.

Также рассматривается получение ВНЖ благодаря трудоустройству без предварительной проверки рынка вакансий или работе не в своей фирме.

Обучение

Вариант идеален для студентов. Также он используется для лиц, которые на текущий момент не нацелены открывать собственный бизнес и в первые несколько лет планируют продолжить базовое обучение/освоить новую специальность. Вид на жительство выдается детям и подросткам в возрастном диапазоне 6–18 лет. В особых случаях возможно продление до 26 лет. Основные учреждения для получения знаний: средняя школа или гимназия, профессиональный колледж или университет. Также рассматривается обучение в докторантуре.

Воссоединение семьи

Вариант подходит исключительно для родственников, состоящих в первой линии. Речь идет о детях, родителях и муже/жене. Возможно рассмотрение документов от бывших супругов, пасынков и падчериц. Однако здесь нужна отличная база доказательств и выполнение других дополнительных требований.

Быстрое оформление ВНЖ осуществляется в следующих случаях:

* лицо — гражданин ЕС/словенец;

* выдана голубая карта;

* есть ПМЖ на территории Словении.

В остальных ситуациях необходимо прожить в стране не менее пары лет в долгосрочном статусе, а также иметь продленный минимум на год ВНЖ. Исключением станет только ребенок дошкольного возраста. Но для его быстрого воссоединения с семьей оба родителя должны иметь ВНЖ на территории Словении.

Особые условия

Речь идет о наличии недвижимого имущества в Словении (частная собственность), также необходимы убедительные причины для проживания в стране. Вариант подходит для граждан Евросоюза, США, Канады и других стран в составе ОЭСР. Вариант наиболее сложен и непредсказуем, поскольку зависит от решения референта.

Дополнительные варианты для получения ВНЖ

Помимо основных вариантов получения вида на жительство в стране предусмотрены дополнительные возможности. Среди них:

* заключение брака;

* трудоустройство по классической схеме;

* наличие статуса беженца или лица, находящегося под субсидиарной защитой.

В последнем случае причины должны быть вескими, не связанными с экономическими или бытовыми вопросами. Например, военные действия на территории Украины.