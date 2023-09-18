Как получить ВНЖ в Словении?

Словения вошла в стадию уверенного роста своего потенциала, а потому наблюдается увеличение потока иностранцев, желающих получить вид на жительство для расширения собственных возможностей. После оформления ВНЖ открывается доступ к бесплатному обучению в заведениях среднего образования, медицинскому обслуживанию, трудоустройству и другим привилегиям.
На каких основаниях выдается вид на жительство и что для этого необходимо, рассмотрено ниже.
Основные варианты получения ВНЖ в Словении
Чтобы получить ВНЖ в Словении, вы можете воспользоваться одним из приведенных ниже вариантов. При этом учитывайте, что для каждого из них предусмотрены определенные требования:
* Организация бизнеса.
* Обучение.
* Воссоединение семьи.
* Особые условия.
Ознакомьтесь с каждым вариантом отдельно, чтобы найти для себя оптимальное решение. Чем больше информации вы получите, тем быстрее выполните заявленные условия.
Организация бизнеса
Если хотите открыть компанию в Словении, то основанием для выдачи ВНЖ станет трудоустройство в принадлежащей вам фирме. При этом законодательно предусмотрено несколько подвидов:
* по размеру инвестиционных вложений;
* по наличию оконченного образования в ВУЗе;
* спустя полгода после официального трудоустройства;
* по общему обороту компании за период;
* по голубой карте.
Также рассматривается получение ВНЖ благодаря трудоустройству без предварительной проверки рынка вакансий или работе не в своей фирме.
Обучение
Вариант идеален для студентов. Также он используется для лиц, которые на текущий момент не нацелены открывать собственный бизнес и в первые несколько лет планируют продолжить базовое обучение/освоить новую специальность. Вид на жительство выдается детям и подросткам в возрастном диапазоне 6–18 лет. В особых случаях возможно продление до 26 лет. Основные учреждения для получения знаний: средняя школа или гимназия, профессиональный колледж или университет. Также рассматривается обучение в докторантуре.
Воссоединение семьи
Вариант подходит исключительно для родственников, состоящих в первой линии. Речь идет о детях, родителях и муже/жене. Возможно рассмотрение документов от бывших супругов, пасынков и падчериц. Однако здесь нужна отличная база доказательств и выполнение других дополнительных требований.
Быстрое оформление ВНЖ осуществляется в следующих случаях:
* лицо — гражданин ЕС/словенец;
* выдана голубая карта;
* есть ПМЖ на территории Словении.
В остальных ситуациях необходимо прожить в стране не менее пары лет в долгосрочном статусе, а также иметь продленный минимум на год ВНЖ. Исключением станет только ребенок дошкольного возраста. Но для его быстрого воссоединения с семьей оба родителя должны иметь ВНЖ на территории Словении.
Особые условия
Речь идет о наличии недвижимого имущества в Словении (частная собственность), также необходимы убедительные причины для проживания в стране. Вариант подходит для граждан Евросоюза, США, Канады и других стран в составе ОЭСР. Вариант наиболее сложен и непредсказуем, поскольку зависит от решения референта.
Дополнительные варианты для получения ВНЖ
Помимо основных вариантов получения вида на жительство в стране предусмотрены дополнительные возможности. Среди них:
* заключение брака;
* трудоустройство по классической схеме;
* наличие статуса беженца или лица, находящегося под субсидиарной защитой.
В последнем случае причины должны быть вескими, не связанными с экономическими или бытовыми вопросами. Например, военные действия на территории Украины.