Як підтягнути англійську під час подорожі

Чи можна мандруючи “прокачати” свої знання англійської? А чом би й ні? Адже півтори години, проведені в лондонському пабі, матимуть значно більший ефект, ніж монотонне зубріння сухих сторінок підручника. А новий приятель, якого зустріли на хокейному матчі в Торонто підкоригує вашу вимову набагато краще, за фонетичні транскрипції в словнику.

Пропонуємо вам поради від експертів онлайн-школи англійської мови Englishdom, щоб зробити ваше навчання під час мандрівки ще ефективнішим.

Просто заговоріть

Уявіть ситуацію: ви гуляєте Києвом, насолоджуючись сонячним суботнім днем, коли раптом до вас підходить чоловік у футболці з написом «Glory to Ukraine!» та з сильним акцентом запитує про дорогу на Андріївський узвіз. Якою буде ваша реакція? Готові побитися об заклад, що цей турист викличе у вас позитивні емоції. І зрозуміло чому, видно, що він добре підготувався до свого приїзду в Україну. Проявляючи повагу до країни, навіть спробував щось вивчити українською. Чи звернете ви увагу на його помилки, обмежений словниковий запас та акцент? Питання риторичне.

Тож, говоріть. Носії мови точно оцінять ваші зусилля.

Не фокусуйтеся на незнайомих словах

Так, прозвучить дивно, але не робіть цього. Інакше ризикуєте втратити зміст того, що каже ваш співрозмовник. Наприклад, не зрозуміти перехожого, який пояснює вам, як пройти до найближчого «Старбаксу». Тому уважно слухайте співрозмовника. Навіть не знаючи окремих слів, ви завжди зможете вловити загальну тему, контекст та настрій. Ну а про незрозумілості завжди можна перепитати.

Хоча, є винятки. Наприклад, роблячи замовлення в ресторані, краще все ж таки скористатися словничком. Аби замість шампанського не замовити шампіньйони.

Подорожуйте без супутників

Будемо відверті, подорожуючи з україномовними приятелями ви навряд чи будете звертатися до місцевих. Адже у великих компаніях завжди знайдеться той, хто знає мову краще за інших. Він, зазвичай, і комунікує із зовнішнім світом.

Звісно, підкоряти неосяжні простори Шотландії, чи зірвати джек-пот в Лас Вегасі, цікавіше у великій компанії. Та цього разу зробіть вибір на користь самотньої подорожі.

Підготуйтеся до самопрезентації

Ви точно знаєте, що під час подорожі вам доведеться кілька разів розповідати хто ви, ким працюєте, чи є у вас діти, чим займаєтесь у вільний час та як звуть вашу кішку. Тож, чому б не приготувати кілька тез, які допоможуть вам зав’язати бесіду? На додачу не завадить ще приготувати кілька слів подяки на адресу приймаючої сторони. Їм буде приємно.

Заведіть щоденник

Ви коли-небудь вели щоденник? Якщо ні, то саме час. Візьміть з собою в подорож таємний блокнот. Щовечора діліться враженнями від побаченого та пережитого за день. Хай це буде раптово знайдена кав’ярня, красивий схід сонця чи порція нових слів та ідіом. Головне, робіть це англійською. Не бійтеся помилок. Все одно, окрім вас цього ніхто не читатиме. З часом регулярні записи принесуть свої результати: ви здивовано побачите, наскільки легко вам стало висловлювати свою думку англійською.

Та наостанок ще одна порада. Ефективність вашого навчання під час подорожі значно зросте, якщо опановувати англійську під керівництвом досвідченого викладача. Майстра, що систематизуватиме отримані під час подорожі знання, відповість на всі, пов’язані із навчанням питання та ще й допоможе з граматикою.

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