З'явилися подробиці вбивства двох дівчат у Вінниці

У Вінниці 23-річний військовий із контузією вбив двох дівчат, а потім наклав на себе руки.

У Вінниці під час сварки хлопець застрелив свою 18-річну дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Після цього сам застрелився у голову.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

Друга дівчина викликала "швидку", але вона не змогла відчинити двері медикам та поліцейським - їм довелося влізти до квартири на 3-му поверсі через вікно. Її госпіталізували, але наступного дня вона померла у лікарні.

У Мережі впізнали дівчат, пишуть, що це дві відомих українських стрімерки - Віра Пантера та її подруга Наталя.

Як повідомляє журналіст, 23-річний хлопець нібито приїхав додому з фронту у відпустку. У день трагедії прийшов у квартиру, яку орендувала його дружина Наталія з подругою Вірою, щоб поговорити. Михайло Мазур не хотів погоджуватися на розлучення, якого так хотіла дівчина. За словами товариша, хлопець сильно ревнував кохану.

Він служив два роки і отримав контузію, тож, за словами близьких знайомих, психологічний стан мав нестабільний. Ще одним показовим моментом є зброя. Друзі загиблих вважають, що, найімовірніше, Михайло привіз її з фронту.

Нагадаємо, про інцидент раніше повідомляли у Нацполіції Вінницької області. Зазначалося, що вбивство сталося у спальному районі Вінниці. 23-річний чоловік під час сварки з 18-річною дружиною схопився за пістолет і почав стріляти у неї та її 19-річну подругу, яка також була у квартирі. Після цього він покинув місце злочину.

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