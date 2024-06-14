На Хмельниччині син сокирою зарубав власного батька

На Хмельниччині поліцейські розшукали і затримали 36-річного чоловіка, який убив рідного батька.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Подія сталася в с. Мала Радогощ Плужненської тергромади на Ізяславщині. Тіло 64-річного потерпілого з рубаними ранами голови виявили місцеві жителі, які повідомили родичів, а ті вже звернулись до поліції.

"Знаряддя вбивства — сокиру — виявили у дровітні на господарстві. Підозра у вчиненні злочину впала на 36-річного сина потерпілого, який жив разом із батьком. Той зник у невідомому напрямку. Протягом двох діб поліцейські розшукували зловмисника по довколишніх лісах і селах. Зрештою, затримали його поблизу с. М’якоти. Допомогли у цьому місцеві жителі, які надали відповідну інформацію", - розповіли у поліції.

Зловмисника затримали. Слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік жорстоко зарубав сокирою рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності за вбивство.

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