Як зберегти здоров'я очей

Що таке комп'ютерний зоровий синдром?..

Смартфони, планшети та комп'ютери примушують наші очі бути постійно в напрузі, а це сприяє комп'ютерному зоровому синдрому.

Він виявляється у напруженні, сухості очей чи у подвоєнні зображення, повідомляють фахівці МОЗ.

Якщо ви довго сидите за комп’ютером або тривалий час фокусуєтеся на чомусь, періодично давайте очам відпочити. Візьміть собі за правило регулярно робити перерви та вправи.

Рекомендуємо вправу "20-20-20": кожні 20 хв дивіться на 20 м удалечінь протягом 20 с. Ця швидка вправа допоможе зменшити напругу очей.

Також щоб зберегти очі здоровими якомога довше, дослухайтеся простих порад.

Раніше американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

Читайте також: