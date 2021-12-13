Астрологічний прогноз на 13 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна проводити переговори – як ділові, так і особисті, розпочинати роботу над новими проєктами, проводити фінансові угоди, купувати та продавати – будь-які операції такого роду завершаться успіхом.

Символ дня: джерело.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Число дня: 1.

Колір: лимонний, шафранний.

Камені дня: бурштин, хризоліт, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: організм наповнюється потужною енергією, тому будь-які хвороби, що почалися в цей час, минають легко та швидко.

Афоризм дня: "Скромність і доброта більше потрібні в сімейному житті, ніж дотепність і горда краса" (Дафна дю Мор'є).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб та стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, буде довгим та щасливим.

Містика дня: можна читати змовина залучення талану у бізнесі, фінансах та торгівлі.

Табу дня: не можна вирушати в поїздки – їхній результат може бути непередбачуваним.

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