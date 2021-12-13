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Астрологический прогноз на 13 декабря

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Астрологический прогноз на 13 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно проводить переговоры – как деловые, так и личные, приступать к работе над новыми проектами, проводить финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом. 

Символ дня: источник, родник. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 1. 

Цвет дня: лимонный, шафранный. 

Камни дня: янтарь, хризолит, бирюза.  

За какую часть тела отвечает: кости груди. 

Болезни дня: организм наполняется мощной энергией, поэтому любые болезни, начавшиеся в это время, проходят легко и быстро. 

Афоризм дня: "Скромность и доброта больше нужны в семейной жизни, чем остроумие и гордая красота" (Дафна дю Морье). 

Геометрическая фигура дня: волнистые линии. 

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым. 

Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле. 

Табу дня: нельзя отправляться в поездки – их исход может оказаться непредсказуемым. 

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