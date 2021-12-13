Астрологический прогноз на 13 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно проводить переговоры – как деловые, так и личные, приступать к работе над новыми проектами, проводить финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом.
Символ дня: источник, родник.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 1.
Цвет дня: лимонный, шафранный.
Камни дня: янтарь, хризолит, бирюза.
За какую часть тела отвечает: кости груди.
Болезни дня: организм наполняется мощной энергией, поэтому любые болезни, начавшиеся в это время, проходят легко и быстро.
Афоризм дня: "Скромность и доброта больше нужны в семейной жизни, чем остроумие и гордая красота" (Дафна дю Морье).
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.
Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле.
Табу дня: нельзя отправляться в поездки – их исход может оказаться непредсказуемым.
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