Астрологический прогноз на 13 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно проводить переговоры – как деловые, так и личные, приступать к работе над новыми проектами, проводить финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом.

Символ дня: источник, родник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1.

Цвет дня: лимонный, шафранный.

Камни дня: янтарь, хризолит, бирюза.

За какую часть тела отвечает: кости груди.

Болезни дня: организм наполняется мощной энергией, поэтому любые болезни, начавшиеся в это время, проходят легко и быстро.

Афоризм дня: "Скромность и доброта больше нужны в семейной жизни, чем остроумие и гордая красота" (Дафна дю Морье).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.

Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле.

Табу дня: нельзя отправляться в поездки – их исход может оказаться непредсказуемым.

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