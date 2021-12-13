Последствия торнадо в США и коронавирус у президента ЮАР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Министр обороны Украины Олексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Читать дальше –>
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса получил положительный результат теста на COVID-19. Читать дальше –>
- В Российской Федерации заявили, что НАТО столкнется с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток. Читать дальше –>
- В американском штате Кентукки число погибших на разрушенной торнадо фабрике свечей Mayfield Consumer Products в Мейфилде возросло до восьми. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Читать дальше –>
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан немедленно получить дополнительную прививку против COVID-19, заявив, что количество случаев штамма "Омикрон" "удваивается каждые два-три дня". Читать дальше –>