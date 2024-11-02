Атака дронів на Черкащину: є влучання в підприємство

На Черкащині збили три дрони, пошкоджено підприємство.
У суботу, 2 листопада, вранці російські військові атакували Черкаську область, протиповітряна оборона знищила три ворожі безпілотники.
Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Субота в області розпочалась із тривог. Остання тривала понад п'ять годин поспіль", - повідомив очільник області.
За його словами, засоби ППО збили три ворожі повітряні цілі. Внаслідок падіння одного з безпілотників на Золотоніщині було пошкоджено майно підприємства.
Потерпілих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, вночі проти 2 листопада російська армія завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 71 БпЛА "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Станом на ранок сили ППО знищили 39 дронів у різних областях України, 21 безпілотник локаційно втрачено, а п'ять дронів повернулися до Російської Федерації.
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