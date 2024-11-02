Атака дронов на Черкасскую область: есть попадание в предприятие

В Черкасской области сбили три дрона, повреждено предприятие.

В субботу, 2 ноября, утром российские военные атаковали Черкасскую область, противовоздушная оборона уничтожила три вражеских беспилотника.

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Суббота в области началась с тревог. Последняя продолжалась более пяти часов подряд", — сообщил глава области.

По его словам, средства ПВО сбили три вражеских воздушных цели. В результате падения одного из беспилотников на Золотонищине было повреждено имущество предприятия.

Пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, ночью против 2 ноября российская армия нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 71 БпЛА "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на утро силы ПВО уничтожили 39 дронов в разных областях Украины, 21 беспилотник локационно потерян, а пять дронов вернулись в Российскую Федерацию.

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