Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Біля Харкова ЗСУ збили ще один російський літак: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля Харкова ЗСУ збили ще один російський літак: відео

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Опублікували відео збитого російського літака.

Поблизу Харкова українські захисники збили ще один літак російських окупантів. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

Також захисники опублікували відео, як вдалось знищити літак окупантів. 

"Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські військові завдали значних втрат російським окупантам, коли ті намагалися піти штурмом на Харків.

Читайте також:

Володимир Зеленський виступив перед урядом і парламентом Канади

Володимир Зеленський виступив перед урядом і парламентом Канади
Наступна публікація