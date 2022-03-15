Біля Харкова ЗСУ збили ще один російський літак: відео

Опублікували відео збитого російського літака.
Поблизу Харкова українські захисники збили ще один літак російських окупантів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Також захисники опублікували відео, як вдалось знищити літак окупантів.
"Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові завдали значних втрат російським окупантам, коли ті намагалися піти штурмом на Харків.
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