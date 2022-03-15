Возле Харькова ВСУ сбили еще один российский самолет: видео

Опубликовали видео сбитого российского самолета.
Вблизи Харькова украинские защитники сбили еще один самолет российских оккупантов.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Также защитники опубликовали видео, как удалось уничтожить самолет оккупантов.
"Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные нанесли значительные потери российским оккупантам, когда те пытались пойти штурмом на Харьков.
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