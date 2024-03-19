Бої за Часів Яр – що стримує просування окупантів

На Донеччині на кожній ділянці фронту точаться запеклі бої.
Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня розповів, що ефективні фортифікації біля Часового Яру, збудовані 2016-2018 рр., сьогодні дозволяють стримувати там просування окупаційної армії Росії.
Про це він сказав в ефірі "Еспресо".
"Сьогодні я спілкувався з військовослужбовцями, які тільки повернулись з Часового Яру. Тому хочу повідомити, що завдяки фортифікаціям 2016-2018 рр. зараз вдається стримувати просування ворога до міста. Також однією з наших переваг є Донецький кряж, ландшафт якого не дуже приємний для наступу військ", - пояснив депутат.
Довбня також додав, що на кожній ділянці фронту на Донеччині точаться запеклі бої, росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення.
Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, чому ЗСУ не проводять масштабних операцій на фронті.
Читайте також провідні новини дня: