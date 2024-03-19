Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога: загроза "Кинджалів"

В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога: загроза "Кинджалів"

Повітряна тривога

Причиною тривоги є зліт"МіГ-31К" із російського аеродрому.

Станом на 16:09 19 березня по всій території України оголошена повітряна тривога. У ЗСУ попереджають про загрозу пусків ракет "Кинджал". 

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Причиною тривоги є зліт"МіГ-31К" із російського аеродрому "Саваслейка"

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт "МіГ-31К" з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - закликали у ПС ЗС.

Мапа повітряної тривоги в Україні 19 березня 2024 / ©
Мапа повітряної тривоги в Україні 19 березня 2024

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

Провідні новини на сьогодні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація