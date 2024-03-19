В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога: загроза "Кинджалів"

Причиною тривоги є зліт"МіГ-31К" із російського аеродрому.
Станом на 16:09 19 березня по всій території України оголошена повітряна тривога. У ЗСУ попереджають про загрозу пусків ракет "Кинджал".
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Причиною тривоги є зліт"МіГ-31К" із російського аеродрому "Саваслейка"
"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт "МіГ-31К" з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - закликали у ПС ЗС.
Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.
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