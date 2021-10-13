Бойовики на Донбасі застосовують заборонене озброєння

Протягом доби шість разів порушено "тишу".

Протягом минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню: двічі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 13 жовтня.

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Біля Зайцевого позиції ЗСУ ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети. У напрямку Причепилівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. У напрямку Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомили у штабі. "На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

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