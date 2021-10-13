Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Бойовики на Донбасі застосовують заборонене озброєння

Бойовики на Донбасі застосовують заборонене озброєння

УНІАН

Протягом доби шість разів порушено "тишу".

Протягом минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню: двічі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 13 жовтня. 

Біля Зайцевого позиції ЗСУ ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети. У напрямку Причепилівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. У напрямку Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомили у штабі. "На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

Новини з фронту: окупанти вдарили по позиціях біля Зайцевого і на додачу запалили сухостій

Новини з фронту: окупанти вдарили по позиціях біля Зайцевого і на додачу запалили сухостій
Наступна публікація