Боевики в Донбассе применяют запрещено вооружение

В течение суток шесть раз возбуждено "тишину".

За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня : дважды применяли запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 13 октября.

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У Зайцевого позиции ВСУ враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки — с автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского враждебные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. В направлении Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в штабе. "На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружение", — отметили в штабе.

Как сообщалось, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.

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