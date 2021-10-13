Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 13 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 16 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 471 человек, 6 462 пациента выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки был госпитализирован 4 901 человек, а 152 703 человека вакцинировано против COVID-19. 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 578 394 человека;

выздоровели — 2 304 361 человек;

летальных исходов — 59 523;

проведено ПЦР-тестов — 13 379 666.

С начала прививочной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу — 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 959 836 прививок.

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