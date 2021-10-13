Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 13 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 16 тисяч.

В Україні станом на ранок 13 жовтня зафіксовано 16 309 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 471 людина, 6 462 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу була госпіталізована 4 901 особа, а 152 703 людини вакциновано проти COVID-19. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 578 394 особи;

одужало – 2 304 361 особа;

летальних випадків – 59 523;

проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

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