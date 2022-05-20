Харківщина потерпає від прильотів: який стан поранених біля будинку культури у Лозовій

Ворог продовжує атакувати "Градами", "Смерчами" та "Ураганам" Харків та область. Завдав ракетного удару по Лозовій, влучив у палац культури, також пошкоджено 10 багатоповерхівок.

У лікарні нині перебуває двоє чоловіків та четверо жінок і одна 11-річна дівчинка, які в момент удару були біля будинку культури. Медики повідомляють, що потерпілі зазнали численних осколкових поранень кінцівок і оцінюють їхній стан, як середній, йдеться в ТСН.

Ракета влучила у Лозівський будинок культури - на камерах відеоспостереження видно, як за секунду замість новенької споруди, яку тільки нещодавно реставрували, утворюється стовп з диму та пилу. Будівля зруйнована, є обвали несучих стін та цілих поверхів.

Ворог продовжує атакувати «Градами», «Смерчами» та "Ураганам" Харків та область. Зранку росіяни обстріляли селище Шевченкове, це Куп’янський район. Там поранення отримали троє мирних жителів.

На світанку були ворожі обстріли у місті Дергачі під Харковом. Снаряд влучив у приватний будинок. Поруч у селі Мала Данилівка так само від удару окупантів загорілися 7 гаражів зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Ворожі обстріли фіксують і у самому Харкові. Райони Північна Салтівка та Олексіївка і досі потерпає від російських снарядів. Міський голова сьогодні повідомив, що ворог знищив 30 відсотків житлового фонду міста. Втім попри це у найбільш знищеному районі, на Салтівці, комунальні служби відновлють електропостачання. А місцева влада вже готується до запуску метрополітену. Сьогодні анонсували, що це станеться 24 травня.

Наразі в метро ще живуть люди, йдеться про майже 2 сотні харків’ян, які мешкають на різних станціях. Половина з них - постійно, інші приходять переночувати.

Нагадаємо, що ворог сьогодні атакував і Одещину. Так званими високоточними ракетами рашисти спочатку поцілили по береговій лінії на півдні регіону і влучили у пляжний туалет. Чим одразу спричинили цілий шквал мемів про знешкоджену біологічну лабораторію.

Але за кілька годин ворожа ракета полетіла в бік хімічного підприємства. Від вибуху та подальшої пожежі постраждало лише устаткування, працівників в момент удару на місці не було. Мешканці сусідніх сіл побачили стовп диму і почали щільно зачиняти вікна. Щоправда рятувальники, які прибули на обстріляний об’єкт, заспокоїли, перевищення допустимих концентрацій хімічних речовин в повітрі немає.

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