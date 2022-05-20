Метро у Харкові відновить роботу: названо дату

Харківський метрополітен відновить свою роботу.
Метро почне перевезенння пасажирів від вівторка, 24 травня.
Про це сьогодні, 20 травня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів", - пояснив Терехов.
Нагадаємо, раніше міський голова підкреслив, що фахівці вже перевірили станції та тунелі на ушкодження. Під час бомбардувань постраждав метроміст, але його стан за висновком огляду визнали задовільним і дозволили проїзд вагонів метро.
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