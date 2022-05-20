Метро в Харькове возобновит работу: названа дата

Харьковский метрополитен возобновит свою работу.

Метро начнет перевозку пассажиров со вторника, 24 мая.

Об этом сегодня, 20 мая, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мы больше не можем тянуть – нам следует запускать метрополитен. Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, в конце концов, строительство новых микрорайонов", – объяснил Терехов.

Напомним, ранее мэр подчеркнул, что специалисты уже проверили станции и тоннели на повреждения. Во время бомбежек пострадал метромост, но его состояние по заключению осмотра сочли удовлетворительным и разрешили проезд вагонов метро.

В Харькове некуда возвращаться людям, жившим в метро из-за обстрелов

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