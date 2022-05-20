Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Метро в Харькове возобновит работу: названа дата

Дата публикации
Просмотры
501
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Метро в Харькове возобновит работу: названа дата

Фото: УНИАН

Харьковский метрополитен возобновит свою работу.

Метро начнет перевозку пассажиров со вторника, 24 мая.

Об этом сегодня, 20 мая, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мы больше не можем тянуть – нам следует запускать метрополитен. Моя задача – обеспечить город транспортом и перезапустить экономику. Людям нужно ездить на работу. Это налоги, пенсии, зарплаты и, в конце концов, строительство новых микрорайонов", – объяснил Терехов.

Напомним, ранее мэр подчеркнул, что специалисты уже проверили станции и тоннели на повреждения. Во время бомбежек пострадал метромост, но его состояние по заключению осмотра сочли удовлетворительным и разрешили проезд вагонов метро.

В Харькове некуда возвращаться людям, жившим в метро из-за обстрелов

В Харькове некуда возвращаться людям, жившим в метро из-за обстрелов

Читайте также:

Следующая публикация