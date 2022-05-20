Харьковщина страдает от прилетов: какое состояние раненых у дома культуры в Лозовой

Враг продолжает атаковать "Градами", "Смерчами" и "Ураганами" Харьков и область. Нанес ракетный удар по Лозовой, попал в дворец культуры, также повреждено 10 многоэтажек.

В больнице сейчас находятся двое мужчин и четверо женщин и одна 11-летняя девочка, которые в момент удара были у дома культуры. Медики сообщают, что пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения конечностей и оценивают их состояние, как среднее, говорится в ТСН.

Ракета попала в Лозовский дом культуры — на камерах видеонаблюдения видно, как через секунду вместо новенького сооружения, которое только недавно реставрировали, образуется столб из дыма и пыли. Здание разрушено, есть обвалы несущих стен и целых этажей.

Враг продолжает атаковать "Градами", "Смерчами" и "Ураганам" Харьков и область. Утром россияне обстреляли поселок Шевченко, Купянского района. Там ранения получили три мирных жителя.

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На рассвете были вражеские обстрелы в городе Дергачи под Харьковом. Снаряд попал в частный дом. Рядом в селе Малая Даниловка также от удара оккупантов загорелись 7 гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вражеские обстрелы фиксируют и в Харькове. Районы Северная Салтовка и Алексеевка до сих пор страдает от российских снарядов. Мэр сегодня сообщил, что враг уничтожил 30 процентов жилищного фонда города. Впрочем, несмотря на это в наиболее уничтоженном районе, на Салтовке, коммунальные службы возобновят электроснабжение. А местные власти уже готовятся к запуску метрополитена. Сегодня анонсировали, что это произойдет 24 мая.

Сейчас в метро еще живут люди, речь идет о почти 2 сотнях харьковчан, проживающих на разных станциях. Половина из них – постоянно, другие приходят переночевать.

Напомним, что враг сегодня атаковал и Одесскую область. Так называемыми высокоточными ракетами решисты сначала попали по береговой линии на юге региона и попали в пляжный туалет. Чем сразу повлекли целый шквал мемов об обезвреженной биологической лаборатории.

Но через несколько часов вражеская ракета полетела в сторону химического предприятия. В результате взрыва и последующего пожара пострадало только оборудование, работников в момент удара на месте не было. Жители соседних деревень увидели столб дыма и начали плотно закрывать окна. Правда, прибывшие на обстрелянный объект спасатели успокоили, превышение допустимых концентраций химических веществ в воздухе отсутствует.

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