В Донецкой области россияне убили еще троих мирных жителей — ОВА

За сутки в Донецкой области российские войска убили еще троих гражданских людей.
Они погибли в Лиманском обществе: в Лимане, Новоселовке и Сосновом.
Пятеро мирных жителей получили ранения.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили три человека, раненые в Луганской области.
"Всего с начала полномасштабного вторжения нам доподлинно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области", – сообщил он.
Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области 1117 человек получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
Напомним, Жданов назвал тяжелые бои вокруг Северодонецка главным событием текущей войны. Оккупанты наносят там много атак, поэтому ситуация очень тяжелая.
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