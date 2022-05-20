На Донеччині росіяни вбили ще трьох мирних мешканців – ОВА

На Донеччині росіяни вбили ще трьох мирних мешканців – ОВА

За добу у Донецькій області російські війська вбили ще трьох цивільних людей.

Вони загинули в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

П'ятеро мирних мешканців зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали три людини, поранені на Луганщині.

"Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині", – повідомив він.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині 1117 людей зазнали поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, Жданов назвав важкі бої довкола Сєвєродонецька головною подією поточної війни. Окупанти завдають там багато атак, тож ситуація дуже важка.

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