ISW оцінив наміри РФ збільшити чисельність армії

Малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни Росії в Україні, адже формування підрозділів потребує часу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту зазначають, що у своїй промові міністр оборони РФ Сергій Шойгу публічно представив серію змін російської оборонної політики, щоб значно збільшити чисельність російської армії. Шойгу запропонував Росії відновити Московський і Ленінградський військові округи, сформувати новий армійський корпус і 17 нових маневрових дивізій.

Він також запропонував Росії сформувати новий армійський корпус в Карелії, дві нові десантно-штурмові дивізії, три нові мотострілецькі дивізії в тимчасово окупованих Херсонській і Запорізькій областях, а також розширити сім наявних бригад Північного флоту та Західного, Центрального і Східного військових округів до семи нових мотострілецьких дивізій при розширенні п'яти наявних морських піхотних бригад у п'ять морських піхотних дивізій. Шойгу висловив пропозицію сформувати п'ять артилерійських дивізій для підтримки військових округів.

Він висунув ідею збільшити чисельність ЗС РФ до 1,5 млн військовослужбовців зокрема 695 тис. контрактників (навесні 2021 року Шойгу заявив, що 380 тисяч росіян були військовослужбовцями за контрактом), поступове збільшення призовного віку на військову службу від 18 до 21 року та підвищення граничного віку призовників від 27 до 30 років. Проте Шойгу не уточнив терміни цих заходів.

У ISW запевняють, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни Росії в Україні. Формування підрозділів дороге і потребує часу.

Російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси для створення потужностей значно скоротилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чистий навчальний потенціал Росії, ймовірно, зменшився від 24 лютого, частково через те, що Кремль використав навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні, чим значно ослабив їх можливості.

Нагадаємо, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, президент держави-агресорки Володимир Путін зробив декілька заяв, які стосуються війни в Україні та посилення військового потенціалу російської армії.

Шойгу забрехався: втрати РФ на війні "низькі", але мобілізація триває

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