ISW оценил намерения РФ увеличить численность армии

Маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, относящиеся к войне России в Украине, ведь формирование подразделений требует времени.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института отмечают, что в своей речи Министр обороны РФ Сергей Шойгу публично представил серию изменений российской оборонной политики, чтобы значительно увеличить численность российской армии. Шойгу предложил России восстановить Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус и 17 новых маневровых дивизий.

Он также предложил России сформировать новый армейский корпус в Карелии, две новые десантно-штурмовые дивизии, три новые мотострелковые дивизии в временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также расширить семь бригад Северного флота и Западного, Центрального и Восточного военных округов до семи новых мотострелков. При расширении пяти имеющихся морских пехотных бригад в пять морских пехотных дивизий. Шойгу высказал предложение сформировать пять артиллерийских дивизий для поддержки военных округов.

Он выдвинул идею увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников (весной 2021 года Шойгу заявил, что 380 тысяч россиян были военнослужащими по контракту), постепенное увеличение призывного возраста на военную службу от 18 до 21 года и повышение предельного возрасту призывников от 27 до 30 лет. Однако Шойгу не уточнил сроки этих мер.

В ISW уверяют, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, относящиеся к войне России в Украине. Формирование подразделений дорогостоящее и требует времени.

Российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания мощностей значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину. Чистый обучающий потенциал России, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что Кремль использовал учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине, чем значительно ослабил их возможности.

Напомним, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений, касающихся войны в Украине и усиления военного потенциала российской армии.

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

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