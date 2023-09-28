Кремль створюватиме проблеми для України навіть без активних бойових дій: експерт — про новий план РФ

За словами фахівця, Москва прагне перетворити Україну на "державу, що не відбулася".

Кремлівська влада створюватиме проблеми Україні протягом 5-10 років, дотримуючись стратегії війни "на виснаження".

Про це сказав науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик благодійного фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков в інтерв'ю "24 каналу".

Новий план РФ полягає в тому, щоб створювати постійні проблеми для українців протягом 5-10 років.

Така ситуація відлякуватиме і інвесторів, а також заважатиме поверненню біженців.

На думку експерта, РФ обирає підхід до повільного виснаження України.

"Тобто окупувати частину території, а на решті — не давати можливість нормально жити. Відлякувати інвесторів, заважати біженцям повертатися і дивитися, що станеться з такою державою через 5-7-10 років", — вважає Бєлєсков.

За його словами, у Кремля є можливість створювати проблеми Україні навіть без широкомасштабних наступів своїх військ. Асиметрія полягає в тому, що бойові дії тривають саме на нашій території.

"У рашистів є можливість створювати нам проблеми навіть без активних бойових дій, навіть без проведення стратегічних наступальних операцій, реалізовувати стратегію повільного перетворення України на failed state, на жаль", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 28 вересня до Києва прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і заявив, що "кожен метр, який повертають українські сили, є метром, який втрачає Росія".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.