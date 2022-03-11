"Мати драконів" Емілія Кларк підтримала Україну (фото)

Вона розповіла про кілька способів, як допомогти українцям.

Британська акторка Емілія Кларк, відома за роллю "Мати драконів" Дейєнеріс Таргарієн у телесеріалі "Гра престолів", висловила підтримку Україні.

Зірка опублікувала фото у футболці з українським прапором у себе в Instagram.

"Моє серце розривається разом із багатьма іншими через триваючі страждання, біль і розбиті серця, які мільйони переживають в Україні", - написала Кларк.

Вона розповіла про кілька способів, як показати свою підтримку та надіслати трохи любові українцям.

"Якщо ви хочете приєднатися до нас і пожертвувати дуже необхідні кошти, зробіть пожертву на @disastersemergencycommittee. Таким чином ви допоможете забезпечити їжею, водою, житлом і медичною допомогою біженцям і сім’ям переміщених осіб", - розповіла акторка.

Кларк пояснила, що футболки з українською символікою створені для допомоги Україні. Усі виручені кошти надходять благодійній організації.

"І нарешті мій неймовірно талановитий і дорогий друг @jasperfry має на продаж кілька приголомшливих фотографій, які він зробив в Києві у 2018 році. Усі виручені кошти підуть чотирьом українським благодійним організаціям. Інформація на його сторінці", - написала вона.

Фото: emilia_clarke

Фото: emilia_clarke

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