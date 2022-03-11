"Мать драконов" Эмилия Кларк поддержала Украину (фото)

Она рассказала о нескольких способах, как помочь украинцам.

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли "Матери драконов" Дейнерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", выразила поддержку Украине.

Звезда опубликовала фото в футболке с украинским флагом у себя в Instagram.

"Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и разбитых сердец, которые миллионы переживают в Украине", — написала Кларк.

Она рассказала о нескольких способах, как показать свою поддержку и отправить немного любви украинцам.

"Если вы хотите присоединиться к нам и пожертвовать очень необходимые средства, сделайте пожертвование на @disastersemergencycommittee. Таким образом вы поможете обеспечить едой, водой, жильем и медицинской помощью беженцам и семьям перемещенных лиц", — рассказала актриса.

Кларк объяснила, что футболки с украинской символикой созданы для помощи Украине. Все вырученные средства поступают благотворительной организации.

"И наконец-то у моего невероятно талантливого и дорогого друга @jasperfry есть на продажу несколько потрясающих фотографий, которые он сделал в Киеве в 2018 году. Все вырученные средства пойдут четырем украинским благотворительным организациям. Информация на его странице", — написала она.

Фото: emilia_clarke

Фото: emilia_clarke

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