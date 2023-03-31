"Маємо апогей великого наступу Росії" - ГУР

Путін ставив завдання перед окупаційними військами захопити територію Донбасу до кінця березня, однак черговий раз у них нічого не вийшло.

Окупаційні війська не змогли досягнути жодної із стратегічних цілей, які перед ними ставив Кремль

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає 24 канал.

За його словами, раніше в Росії заявляли про повторення "великого наступу". Коли ж поразки РФ стали очевидними, риторику замінили на "ми ще нічого не починали".

"Зараз Україна бачить "апогей цієї компанії, яка називалася "новий російський великий наступ. Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світові, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.Це намагання ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше давати допомоги", – каже Юсов.

Він також зауважує, що результати поновлення цього "великого наступу" можна побачити у збільшенні кількості демілітаризованих ворогів та знищенні їхньої техніки.

"Чергові терміни і завдання, які кремлівський карлик ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема перед Валєрієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені", – додає Юсов.

Юсов додає, що Путін ставив завдання перед окупаційними військами захопити територію Донбасу до кінця березня, однак черговий раз у них нічого не вийшло.

"Це означає, що досі жодних із озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнуто і не буде досягнуто", – резюмував представник ГУР.

Тим часом Збройні сили продовжують готуватися до свого контрнаступу. Проблем із мотивацією у Сил оборони немає.

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