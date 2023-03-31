"Имеем апогей великого наступления России" — ГУР

Путин ставил задачу перед оккупационными войсками захватить территорию Донбасса до конца марта, однако в очередной раз у них ничего не получилось.

Оккупационные войска не смогли достичь ни одной из стратегических целей, которые перед ними ставил Кремль

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает 24 канал.

По его словам, ранее в России заявляли о повторении "большого наступления". Когда же поражения РФ стали очевидными, риторику заменили "мы еще ничего не начинали".

"Сейчас Украина видит "апогей этой компании, которая называлась" новое российское большое наступление. Однако стоит напоминать и Украине, и всему миру, что мы живем в условиях полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников, мол, здесь такая армада, для чего им больше оказывать помощь», – говорит Юсов.

Он также отмечает, что результаты обновления этого "большого наступления" можно увидеть в увеличении количества демилитаризованных врагов и уничтожении их техники.

"Очередные сроки и задачи, которые кремлевский карлик ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности, перед Валерием Герасимовым после его назначения ответственным за войну в Украине, провалены", — добавляет Юсов.

Юсов добавляет, что Путин ставил задачу перед оккупационными войсками захватить территорию Донбасса до конца марта, однако в очередной раз у них ничего не получилось.

"Это означает, что до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута", – резюмировал представитель ГУР.

Тем временем Вооруженные силы продолжают готовиться к своему контрнаступлению. Проблем с мотивацией у сил обороны нет.

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