В разведке рассказали, как ВСУ готовятся к контрнаступлению

Украинские Вооруженные силы продолжают готовиться к своему контрнаступлению. Проблем с мотивацией у сил обороны нет.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Есть необходимость сохранять определенную тишину, потому что контрнаступление и освобождение территорий будет там, когда это будет больше отвечать интересам украинской армии, поможет нанести наибольший вред врагу и сохранить больше жизней украинских солдат. Что касается подготовки, да, она продолжается.. Но детали, когда и где (будет контрнаступление – Ред.) мы, конечно, обсуждать сейчас не будем”, — подчеркнул Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что в России пропганда, пугая украинским наступлением, пытается поднимать мотивацию своей армии и общества. Между тем, Украина нет проблемы с мотивацией.

Большое контрнаступление ВСУ

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что украинские воины готовятся к контрнаступлению. Он должен начаться уже в течение апреля-мая. Министр подчеркнул, что контрнаступление "планируется по нескольким направлениям".

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина готовит контрнаступление этой весной. Впрочем, подчеркнул он, нельзя воспринимать его как решающий момент в войне против России.

Одним из условий активных действий ВСУ называют формирование полноценной танковой бригады, предоставляемых западными союзниками. Военный аналитик Майкл Кларк считает, что речь идет о около сотни танков.

О том, что наступление ВСУ не за горами, говорят и в Пентагоне. Министр обороны США считает, что Украина может воспользоваться значительным истощением российской армии и снабжением западного оружия для того, чтобы провести успешное контрнаступление весной этого года.

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