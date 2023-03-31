У розвідці розповіли, як ЗСУ готуються до контрнаступу

Українські Збройні сили продовжують готуватися до свого контрнаступу. Проблем із мотивацією у Сил оборони немає.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Є необхідність зберігати певну тишу, бо контрнаступ і звільнення територій буде там, коли це найбільше відповідатиме інтересам української армії, допоможе завдати найбільшої шкоди ворогові та зберегти більше життів українських солдатів. Щодо підготовки, так, вона триває.. Але деталі, коли і де (буде контрнаступ - Ред.) ми, звичайно, обговорювати зараз не будемо", - наголосив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що в Росії пропганда, лякаючи українським наступом, намагається піднімати мотивацію своєї армії та суспільства. Тим часом Україна немає проблеми з мотивацією.

Великий контрнаступ ЗСУ

Голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що українські воїни готуються до контрнаступу. Він має розпочатися вже протягом квітня-травня. Міністр наголосив, що контрнаступ "планується за кількома напрямками".

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважує, що Україна готує контрнаступ цієї весни. Втім, наголосив він, не можна сприймати його, як вирішальний момент у війні проти Росії.

Однією з умов для активних дій ЗСУ називають формування повноцінної танкової бригади, наданих західними союзниками. Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що йдеться про близько сотню танків.

Про те, що наступ ЗСУ не за горами, кажуть і в Пентагоні. Міністр оборони США вважає, що Україна може скористатися значним виснаженням російської армії та постачанням західної зброї для того, щоб провести успішний контрнаступ навесні цього року.

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