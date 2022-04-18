На Чернігівщині відновили дистанційне навчання

Дистанційне навчання відновлено в 5 вишах регіону.
У Чернігівській області, яку звільнили від російської окупації, відновили навчальний процес у школах, університетах та професійно-технічних училищах.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Facebook.
"Освітній процес на Чернігівщині триває. Він організований у дистанційній формі в усіх громадах області, крім двох у Чернігівському районі. Дистанційне навчання відновлено і в усіх 5 вишах та 12 (з 13) закладах професійної освіти", - написав він.
Він також зазначив, що дізнатися про повернення до навчання (незалежно від місця розташування) можна за допомогою телеграм-бота @EducationUaBot.
Нагадаємо, ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі.
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