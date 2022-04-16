ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі: Шкарлет повідомив де

Міністр також поінформував, що освітній процес в Україні не зупиняється.
Українські абітурієнти, які бажають вступити до ВНЗ в Україні, але зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.
Про повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – розповів міністр.
Проте деталей про проведення ЗНО за кордоном Шкарлет не вказав.
Міністр також поінформував, що освітній процес в Україні не зупиняється і більшість закладів продовжують дистанційне навчання. Тому, за словами Шкарлета, держава забезпечує можливість отримувати освіту в цілому світі для своїх громадян.
Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що на наступний навчальний рік у школах російську можна замінити на англійську, математику чи історію України.
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