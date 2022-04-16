ВНО-2022 можно будет сдать в Европе: Шкарлет сообщил где

ВНО-2022 можно будет сдать в Европе: Шкарлет сообщил где

Министр также проинформировал, что образовательный процесс в Украине не останавливается.

Украинские абитуриенты, желающие поступить в вузы в Украине, но сейчас находящиеся в странах Европы, могут сдать ЗНО-2022 по месту временного проживания.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультидисциплинарный тест. Он будет проходить в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов", — рассказал министр.

Однако деталей о проведении ЗНО за границей Шкарлетт не указал.

Министр также проинформировал, что образовательный процесс в Украине не останавливается и большинство заведений продолжают дистанционное обучение. Поэтому, по словам Шкарлета, государство обеспечивает возможность получать образование во всем мире для своих граждан.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что на следующий учебный год в школах русский язык можно заменить английским, математиком или историей Украины.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет об ВНО в 2022 году и возобновлении обучения в Украине

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