На Сумщині за день зафіксовано близько 200 прильотів - Живицький

Як зазначив очільник Сумської ОВА, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.

На Сумщині у суботу, 6 серпня, росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Глухівська громада: близько 11 був обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

Есманьська громада: з 10.40 проходив артобстріл території − 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів.

Шалигінська громада: після 11.00 був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) − 40 прильотів.

Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19:00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19:45 − артобстріл (попередньо − САУ − 20 прильотів.

Як зазначив Живицький, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань - з'ясовується.

Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.

Росія масово перекидає війська на південь – дані британської розвідки

Читайте також: