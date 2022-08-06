На Сумщині за день зафіксовано близько 200 прильотів - Живицький

Як зазначив очільник Сумської ОВА, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.
На Сумщині у суботу, 6 серпня, росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад. Зафіксовано близько 200 прильотів.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
- Глухівська громада: близько 11 був обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).
- Есманьська громада: з 10.40 проходив артобстріл території − 15 прильотів.
- Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни били з артилерії − 38 прильотів.
- Шалигінська громада: після 11.00 був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) − 40 прильотів.
- Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19:00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19:45 − артобстріл (попередньо − САУ − 20 прильотів.
Як зазначив Живицький, на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань - з'ясовується.
Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.
Читайте також:
- Плани Кремля, що не здійснилися: назване ймовірне ім'я того, ким хотіли замінити Зеленського
- "Вони пішли ва-банк", - Данілов пояснив, де Росія бере резерви на війну
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті