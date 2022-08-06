Сила кохання під час війни: в Україні весільний бум

Для реєстрації шлюбу зараз не потрібно чекати місяць, це можна зробити день у день. А якщо в командира військової частини чи головного лікаря є повноваження, то одружити молодят можуть і на фронті, і в лікарні, йдеться в ТСН.

У відпустці зі служби Андрій не гаючи часу, зі своєю нареченою Настею вирішили побратися. «Прийшов час уже, щоб зробити як-то кажуть наші відносини на вічність. Я вже вдруге чекаю на Андрія з армії і це найкращий момент для нашого одруження», - каже пара.

Вони разом уже 3 роки. Торік на весіллі друга хлопець зробив Насті пропозицію. Весілля планували на липень, але через велику війну, розв'язану Росією, довелося на трохи відкласти. Тепер у них попереду ще цілий тиждень, аби набутися разом. А потім Андрій повертається захищати Україну.

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За останні 5 місяців офіційних сімей в Україні стало майже на 10 тисяч більше. Це майже на пів тисячі більше, ніж було торік, під час карантину. Половина з них - це військові. Одружуються українці навіть під кулями. Якщо в команира військової частини є повноваження, то він самостійно може скласти акт. Навіть коли присутній тільки хтось один із пари. Так само можуть одружити онлайн і у відділах реєстрації. І, кажуть, це зараз дуже популярно.

«Формують заяву в командира, передають другому з подружжя, той другий з подружжя звертається у відділ ДРАЦС. Подає заяву. День у день ми їх реєструємо і вже проводимо церемонію хоча б через відеозв'язок», - кажуть в установі.

Закохані не хочуть відкладати одруження на потім і чекати на більш слушний час. Кажуть - жити треба вже. «Підштовхнуло, напевно, те, що зараз дуже важкий стан у людей і потрібно триматися всім разом. Я думаю, що чим більше сімей зареєстрованих буде, тим буде краще», - кажуть працівники відділу реєстрації актів цивільного стану.

Тим паче, що зараз навіть не потрібно чекати місяць від дня подачі заяви. Хочеш - одружуйся. «Сімейний кодекс передбачає, що якщо є загроза життю одного з наречених, то шлюб може реєструватися в день подання заяви. Враховуючи воєнний стан, така загроза сьогодні є. Ця загроза існує кожній людині», - додаю у ДРАЦСі.

Майже половина українців зараз укладає шлюб саме так. Юрій і Лариса разом уже більше двох десятків років, мають дітей та онуків, а офіційності своїм стосункам наважилися додати лише зараз. «Ми планували, не виходила. Були різні справи в житті, а це вже прийшлось, як кажуть. Дозріли. Які були почуття, такі вони є, і такими залишаться на багато років», - твердить пара.

Юрій - доброволець. Поки формується батальйон, він проходить військову підготовку. І дуже хоче, аби його додому з перемогою чекала офіційна кохана дружина. «Країну свою треба захищати і любити, бо тут діти, внуки», - каже чоловік.

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