Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Обійшлося без постраждалих.
У ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Атаки з повітря завдали по Синельниковському району на межі Запорізької та Донецької областей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Одна ракета влучила в старий млин, унаслідок в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. В обох випадках обійшлося без постраждалих.
"Наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. В нас потужна оборона, в окупантів – жодних шансів", - зазначив Лукашук.
Нагадаємо, у Дніпрі борються за життя п'ятьох рятувальників, які потрапили під ракетний обстріл. Вони саме розбирали завали після нічної атаки на аеропорт, коли ворог завдав нового удару. Найтяжча серед поранених - речниця обласного управління ДСНС Євгенія Дудка, її прооперували.
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