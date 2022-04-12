Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Обійшлося без постраждалих.

У ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Атаки з повітря завдали по Синельниковському району на межі Запорізької та Донецької областей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Одна ракета влучила в старий млин, унаслідок в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

"Наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. В нас потужна оборона, в окупантів – жодних шансів", - зазначив Лукашук.

Нагадаємо, у Дніпрі борються за життя п'ятьох рятувальників, які потрапили під ракетний обстріл. Вони саме розбирали завали після нічної атаки на аеропорт, коли ворог завдав нового удару. Найтяжча серед поранених - речниця обласного управління ДСНС Євгенія Дудка, її прооперували.

Карта війни станом на 11 квітня: Росія нарощує сили для вирішальної битви за Донецьку та Луганську області (жестовою мовою)

Читайте також: