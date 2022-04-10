На Дніпропетровщині підірвався чоловік, який взяв в руки касетний боєприпас

Це вже четверта смерть в області через касетні боєприпаси.

У Синельниківському районі загинув чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Ворожий небезпечний предмет вибухнув у руках чоловіка, той загинув.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, це вже четверта смерть в області через такі боєприпаси.

"Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть. Ця гидота підступна. Її особливість у тому, що боєприпаси, розкидані по великій території, ще якийсь час після обстрілу лишаються небезпечними. Потрібен час, щоб їх знешкодити. Почекайте і нічого не чіпайте, - написав посадовець.

Він нагадав, що окупанти вже кілька разів обстрілювали касетними снарядами наші села на кордоні з Донеччиною та Херсонщиною. Та просить жителів бути уважними і не зачіпати підозрілі предмети.

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