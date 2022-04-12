Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине

Обошлось без пострадавших.

В ночь на 12 апреля российские оккупанты ракетами ударили по Днепропетровщине. Атаки с воздуха нанесли по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Одна ракета попала в старую мельницу, в результате в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

"Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов — никаких шансов", — отметил Лукашук.

Напомним, в Днепре борются за жизнь пяти попавших под ракетный обстрел спасателей. Они как раз разбирали завалы после ночной атаки на аэропорт, когда враг нанес новый удар. Самая тяжелая среди раненых — пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгения Дудка, ее прооперировали.

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