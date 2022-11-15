Окупанти вдарили ракетами по Кременчуцькому районі

В області понад чотири години триває повітряна тривога.
У вівторок, 15 листопада, російські війська вдарили ракетами по Кременчуцькому районі на Полтавщині.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
"Приліт" у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях", - наголосив керівник області.
До слова, повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 12:32. Станом на 16:34 вона триває.
Нагадаємо, в Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму.
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