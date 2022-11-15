Як отримати 500 грн компенсації на придбання необхідних ліків

Якщо не вистачає коштів на ліки, як можна отримати компенсацію

У жителів України є можливість можуть отримати компенсацію частини вартості ліків, якщо замовляти їх через застосунок Liki24. Про це повідомляє пресслужба Liki24.com. Кошти надає фонд «Ліки для України».

DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва й розвитку Німеччини виділили 25 мільйонів гривень на покриття вартості медикаментів і їхнього доставлення тим, хто постраждав від війни РФ проти нашої держави та не має можливості самостійно придбати необхідні препарати.

Ці гроші передадуть фонду «Ліки для України» кількома траншами протягом найближчих місяців. Перша фінансова допомога вже була отримана в жовтні.

Після реєстрації в застосунку Liki24 з’явиться інформації щодо можливості участі в програмі компенсації. Максимальний розмір відшкодування складає 500 грн, гроші можна витратити на одне чи кілька замовлень протягом 3 днів після активації.

Компенсація на ліки

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